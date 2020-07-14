Пакистан запрещает городские рынки скота в преддверии Праздника Жертвоприношения

Власти Пакистана запрещают рынки по продаже скота под открытым небом в городах, в ожидании предстоящего праздника Ид аль-Адха, также известного как Курбан-Байрам, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Однако людям будет разрешено покупать и продавать жертвенных животных на 700 специальных назначенных рынках, которые будут установлены на окраинах городов по всей стране. Эти рынки останутся открытыми только от рассвета до заката.

Решение было объявлено в понедельник, когда Пакистан сообщил о 69 случаях смерти от COVID-19, в результате чего общее число погибших составило 5266 человек.

В настоящее время в Пакистане зарегистрировано 251 625 подтвержденных случаев, и решение о запрете рынков скота под открытым небом в городах было объявлено на заседании Национального центра управления и контроля, который контролирует эпидемическую ситуацию в стране.

По словам центра, все покупатели и продавцы жертвенных животных должны придерживаться правил социального дистанцирования

Ид аль-Адха будет отмечаться в Пакистане 31 июля, при условии наблюдения луны.

Во всем мире в этот праздник мусульмане будут приносить в жертву животных, а их мясо будут раздавать бедным.