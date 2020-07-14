Запуск зонда ОАЭ на Марс был отменен во вторник из-за плохой погоды. Это стало своего рода разочаровывающим и анти-кульминационным моментом для широко разрекламированной космической миссии ОАЭ.

«Надежда» находилась в нескольких часах от старта в японском космическом центре Танегасима, когда начался дождь, что заставило команду прервать миссию.

Миссия выполняется Космическим агентством ОАЭ, Космическим центром Мухаммада бин Рашида и создателями зонда Mitsubishi Heavy Industries.

«Космическое агентство ОАЭ и Космический центр им. Мухаммада бин Рашида в сотрудничестве с Mitsubishi Heavy Industries объявили о задержке запуска зонда «Надежда» марсианской миссии ОАЭ из-за погодных условий на стартовой площадке острова Танегасима в Японии», - сообщают эмиратовские СМИ.

«В настоящее время команда работает над установлением новой даты запуска на июль, которая будет объявлена ​​в ближайшие часы».

Позже во вторник космическое агентство ОАЭ объявило новую дату запуска: пятница, 17 июля, 12:43 по времени ОАЭ, сообщает The National.

Миссия широко освещалась в ОАЭ, заявляя о намерениях государства Персидского залива исследовать космос и отражая амбиции Абу-Даби в отношении глобального признания.

ОАЭ станут первой арабской страной, которая отправится исследовать Марс.

Миссия на Марс была предназначена для изучения марсианского климата и атмосферы, а также для съемки изображений Красной планеты в высоком разрешении.

ОАЭ говорят, что это может помочь увидеть, как высохла вода на Марсе и, возможно, погибла жизнь, что даст ученым возможность лучше понять тот же процесс на Земле.

Использование Абу-Даби мягкой силы в космической миссии связано с его амбициями по региональному контролю в поддержке авторитарных, контрреволюционных и антидемократических сил.