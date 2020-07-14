Йеменские хуситы заявляют об ударе по саудовскому нефтяному объекту

Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что военные и гражданские объекты в Саудовской Аравии пострадали в ночь на воскресенье в результате нанесенных ими беспилотных и ракетных ударов. Об этом заявил в понедельник представитель хуситов.

Хуситы утверждают, что целью их нападения на военные объекты и аэропорты на юге королевства - Хамис Мушаита, Абха, Наджран. Также они утверждают, что нанесли успешный удар по нефтяному объекту в Джизане.

«С помощью многих беспилотников наши вооруженные силы нанесли удары по военным самолетам, местам размещения пилотов и системам «Патриот» в Хамис-Мушаите и другим военным объектам в аэропортах Абха, Джизан и Наджран», - сказал Яхья Сарья, военный представитель хуситов, согласно Reuters.

«Кроме того, целью был гигантский нефтяной комплекс в промышленной зоне Джизан. Удар был точным».

От Эр-Рияда пока не было никаких подтверждений о каких-либо удачных ударах со стороны хуситов, но в Джизане работает нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco, производящий по 400 000 баррелей в день.

Ранее в понедельник возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила, что ее силы сбили беспилотники и ракеты, выпущенные из Йемена в направлении Саудовской Аравии.