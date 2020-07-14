Первым имамом Айя-Софии стал турецкий босняк

Первым главным имамом вновь открытой мечети Айя-София стал Феррух Муштуэр, босняк по происхождению.

Решение было объявлено вчера. Муштуэр происходит из Боснии, он бегло говорит по боснийски, и является хафизом Священного Корана.

Феррух Муштуэр родился в турецком городе Кютахья в 1971 году, где он завершил начальное и среднее образование. Раньше он был имамом мечети Йени Джами в Стамбуле, но также часто приезжает на историческую родину в Боснию и Герцеговину. С 2006 по 2010 имам Феррух работал в Австрии. В 2013 году принимал участие в международном конкурсе чтецов Корана в Кувейте. Женат, имеет троих детей.

Именно имам Феррух читал суру «Фатх» прямо в Айя-Софии еще до ее повторного открытия.

Балканские корни имеет и назначенный муэдзин, 27-летний Альпджан Челик. Этот хафиз Корана родом из македонской столицы Скопье (Ускюп).