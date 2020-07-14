Катар - самая безопасная страна мира

Катар занял первое место в рейтинге, который отслеживает безопасность в 133 странах мира, сообщает Gulf Times.

Крошечное государство Персидского залива оказалось на вершине индекса преступности Numbeo в середине года, что делает его самой безопасной страной в мире.

В 2015–2019 годах Катар был признан самой безопасной арабской страной в регионе и во всем мире в 2017 и 2019 годах.

Индекс Numbeo является крупнейшей базой данных пользователей, которая отслеживает города и страны.

В этом году индекс отметил, что в Катаре зарегистрирован самый низкий уровень преступности - 11,90 из 100, что делает его самой безопасной страной в списке.

На втором месте оказался Тайвань, а вот следующее место занимает другая страна Персидского залива — ОАЭ на 3-м месте. Далее идет Грузия (4) и Оман (5). За ними Гонконг (6) и Словения (7). Замыкают десятку остров Мэн (8), Швейцария (9) и Япония (10).

В нижней части рейтинга оказалась Венесуэла, некогда самая богатая страна Южной Америки, которая страдает от политических потрясений и гиперинфляции. За последние годы число убийств и похищений резко возросло, и она считается особенно опасной для иностранных путешественников и инвесторов.

За Венесуэлой следуют Папуа-Новая Гвинея, Южная Африка, Афганистан и Гондурас. А замыкают список самых опасных стран Тринидад и Тобаго, Бразилия, Гайана, Сальвадор и Сирия.

В общем, как часто бывает в нашем удивительном мире, мусульманская умма лидирует и среди самых опасных и среди самых безопасных стран. Весь остальной мир это нечто среднее между Катаром и Сирией.

Напомним при этом, что Катар сталкивается с продолжающейся блокадой, введенной его соседями по Персидскому заливу с 2017 года, когда Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет закрыли все границы со страной и представили список из 13 требований.

Горький раскол произошел из-за обвинений Саудовской Аравии и ОАЭ в том, что Катар поддерживает экстремистские группировки, и хотел установить более тесные связи с Ираном, главным конкурентом региональной державы Саудовской Аравии. Доха категорически отвергает эти обвинения.