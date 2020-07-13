В Айя-Софию назначат двух имамов и четырех муэдзинов

Управление по делам религии в Турции (Диянет) объявило, что оно направит двух имамов и четырех муэдзинов в недавно открытую мечеть Айя-София, сообщил в воскресенье новостной сайт T24.

Заявление поступило от Али Эрбаша, главы Диянета, во время пресс-конференции перед мечетью Айя-София после экскурсии с губернатором Стамбула Али Йерликоем, говорится в сообщении.

Напомним, что в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о передаче административного контроля над Айя-Софией в руки Диянета, после того, как суд вынес постановление о незаконности решения турецкого правительства от 1934 года о превращении мечети в музей.

«Мы планируем направить двух имамов и четырех муэдзинов. Наши имамы будут обладать квалификацией, отвечающей потребностям нашего народа с точки зрения чтения Корана, проповедей и богатства знаний», - сказал Эрбаш.

Глава высшего религиозного органа Турции также добавил, что Айя-София будет открыта для пяти ежедневных молитв после пятничной молитвы 24 июля, когда, как ожидается, мечеть впервые откроет свои двери для верующих мусульман в этом столетии.

Эрбаш отметил, что Диянет предпримет «необходимые шаги» в работе с фресками и иконами на стенах Айя-Софии во время молитвы, ссылаясь на требование Ислама об отсутствии каких-либо человеческих образов в местах поклонения. Он не уточнил, что будет для этого сделано, однако судя по некоторых другим сообщениям, в мечети будет работать специальная система освещения, затемняющая фрески во время молитвы.