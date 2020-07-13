Анкара: "Мы не следуем идеологии Братьев-мусульман и неоосманизма"

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын отрицает тот факт, что его страна придерживается подхода «Братьев-мусульман»* или «неоосманизма» в своей политике, осуждая «черную пропаганду», развернутую странами Персидского залива против Анкары.

В интервью агентству Anadolu Калын осудил арабские круги, которые обвиняют Анкару в том, что она строит свою политику на основе идеологий «Братьев-мусульман» и неоосманизма.

Калын подчеркнул: «Это беспочвенные обвинения, призванные исказить реальность турецкой внешней политики, и нет конкретных фактов, подтверждающих эти утверждения».

Калын добавил, что то, что он называет «черной пропагандой», которую некоторые страны Персидского залива ведут против его страны, «не пользуется поддержкой арабской улицы». Он призвал лидеров этих стран «осознать, что их действия против Турции действительно расширяют разрыв между ними и их народами».

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