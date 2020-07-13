В Идлибе ширится заболевание коронавирусом

По меньшей мере два врача в оппозиционном анклаве Идлиб на северо-западе Сирии заразились коронавирусом, в результате чего общее число выявленных случаев достигло трех человек.

Сирийские оппозиционные группировки контролируют район Идлиб, в котором проживает более 3 миллионов человек, большинство из которых были перемещены в результате войны и живут в палаточных лагерях и переполненных помещениях. Местные медицинские учреждения стали жертвами нападений сирийского режима, в результате которых недавно было перемещено еще около миллиона человек.

Сеть раннего предупреждения и реагирования, сообщающая об этом вирусе, говорит, что оба доктора контактировали с нулевым пациентом, другим врачом, который работает в больнице в Идлибе. Первый случай был зарегистрирован в четверг, и больница, в которой работает врач, с тех пор приостановила свои операции и изолировала пациентов и вспомогательный персонал для проведения тестирования.

В настоящее время анклав находится под угрозой потери доступа к важнейшей гуманитарной помощи. Действия России, главного союзника сирийского режима в Совете Безопасности ООН, угрожают закрыть пограничный переход между удерживаемым повстанцами анклавом и Турцией.

Совет Безопасности ООН несколько раз не смог договориться о продлении поставок гуманитарной помощи в регион из Турции, поскольку текущий мандат ООН на это закончился.

Россия и Китай наложили вето на резолюцию ООН, поддержанную 13 другими членами совета, которые должны были обеспечить два пункта пропуска из Турции в течение шести месяцев.

Россия, ближайший союзник режима, утверждает, что помощь должна доставляться лишь через сам режим. Но ООН и гуманитарные организации говорят, что помощь для 2,8 миллионов нуждающихся людей на северо-западе не может быть оказана таким образом.

На следующий день после обнаружения первого случая Covid-19 больницы на северо-западе Сирии объявили, что они приостановят несущественные процедуры и амбулаторное обслуживание, по крайней мере, на одну неделю. Школы должны были закрыться до дальнейшего уведомления.