Судан отменяет смертную казнь за вероотступничество

Судан одобрил широкомасштабные поправки к своему уголовному законодательству, включая отмену смертной казни за вероотступничество (ридда). Кроме того, женщинам в Судане больше не требуется получать разрешение от членов семьи мужского пола для поездок со своими детьми.

Согласно Уголовному кодексу 1991 года, введенному свергнутым правительством Омара аль-Башира, наказание за отступничество - или отказ от Ислама с помощью действий или слов — наказывалось забиванием камнями до смерти.

В телевизионном интервью в субботу министр юстиции Судана Насредин Абдулбари заявил, что правительство в настоящее время работает над реформированием других правовых положений, чтобы включить их в конституционную декларацию.

«Мы отменили статью 126 уголовного закона Судана и обеспечили свободу вероисповедания и равенство в гражданстве и верховенстве закона», - сказал он.

«Все эти изменения направлены на достижение равенства перед законами. Мы отбросили все статьи, которые вели к какой-либо дискриминации. Мы гарантируем нашим людям, что правовая реформа будет продолжаться до тех пор, пока мы не отбросим все законы, нарушающие права человека в Судане».

Министр сказал, что его министерство работает над созданием нового семейного законодательства, которое отменит все «дискриминационные» положения в отношении женщин и детей. Он сказал, что комиссия по изучению законов и рекомендации реформ будет создана на следующей неделе.

Помимо прочего, в стране теперь разрешается употребление алкоголя немусульманами. По данным ООН, около трех процентов населения Судана не являются мусульманами. В основном это христиане, которые живут в Хартуме и в горах Нуба у границы с Южным Суданом, а также некоторое число язычников (последователей традиционных африканских верований).

Алкогольные напитки были запрещены с тех пор, как бывший президент Джафар Нимейри в 1983 году ввел исламское право, разбив бутылки виски в столице страны Хартуме.

Запрещено также наказание с применением публичной порки (побивания палками).

Кроме того, под запрет отныне попали практики женского обрезания. «Калечащие операции на женских половых органах в настоящее время считаются преступлением», - заявило министерство юстиции в пятницу, добавив, что оно наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

В общем, Судан явно сворачивает правовые реформы, начатые Джафаром Нимейри. Сейчас принято обвинять именно эти реформы в том, что они стали катализатором мятежа в христианском Южном Судане. Позднее исламизацию права продолжил Омар аль-Башир. Новые же власти Судана по-видимому намерены секуляризировать полностью право в Судане.