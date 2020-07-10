Айя София: будет все и ничего за это!

"Чтоб у тебя все было и тебе за это ничего не было" - это полушутливое пожелание вспоминается сегодня, после принятия Госсоветом Турции решения о возвращении верующим Айя Софии, которая была мечетью последние пять веков с момента открытия для мусульман Анатолии и Константинополя-Исламбула.

Ин ша Аллах, так и будет!

Будет все, потому что характер этого небольшого кусочка Стамбула и Турции меняет их характер на уровне символов. Исламский дух, с которым и благодаря которому и произошло открытие Анатолии и Константинополя для мусульман, в 1934 году был символически сдан в музей истории, в который из Дома Аллаха была превращена Айя София.

И вот, исламский дух вышел из стен музея и снова превратил его в мечеть и главный, теперь уже не музейно-туристический, а сакральный символ города, который пять веков был политической столицей Исламского мира, и начинает возвращать себе эту роль, хотя бы на таком, неформально-символическом уровне.

Активная политика в Сирии, Ливии, на Севере Ирака, в других частях Ближнего Востока, Африки, Азии и Европы - все это было противоестественно до тех пор, пока в стране, которая ее проводила, ее главный исламский символ был превращен в музей, сдан в музей истории вместе с исламским духом.

Страна же, которая восстановила символ триумфа Ислама над крупнейшей мировой империей своего времени, превращенной в его Дом, получает символический козырь для возвращения в мировую политику, которого у нее не было, пока этот символ пребывал в музее истории.

И, ин ша Аллах, за это ей не будет ничего!

Путин сумел вопреки всему международному праву захватить Крым, который он счел принадлежащим России. И несмотря на все санкции, по большому счету, ему за это ничего не было.

Нетаньяху сумел объявить нераздельной столицей Израиля Иерусалим, который международным сообществом и правом признан столицей двух государств: западная часть - еврейского, а восточная - палестинского. И ему не только за это ничего не было, но те же самые американские лидеры, которые просили Эрдогана не возвращать мусульманам мечеть Айя Софии, поддержали и признали это решение Нетаньяху, игнорируя протесты многочисленных государств.

Турция же, Эрдоган, возвращая мусульманам мечеть Айя Софии, не нарушают никакого международного права. Они действуют в рамках своей бесспорной, международно признанной территории и в отношении объекта, находящегося под бесспорной национальной юрисдикцией Турции.

Международные требования, вытекающие из статуса Айя Софии как объекта международного культурного наследия ЮНЕСКО, будут соблюдаться Турцией и далее - в этом можно не сомневаться. Как и в том, что ничего не угрожает тем фрескам, за которые переживают христиане, желающие приходить смотреть на них и дальше, как они это делали в музее. Для посещения туристами открыты все исторические мечети Стамбула, и скорее всего, будет выбрана какая-то компромиссная форма, позволяющая и соблюдать требования Ислама к помещению для коллективных молитв, и христианам лицезреть те символы, которые они лицезрели в последние десятилетия в музее, а уже давно не христианском храме.

Миллионы мусульман ждали этого момента десятилетиями, и принявший такое решение человек - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - этим решением однозначно увековечит себя в памяти и истории мусульман как новый Фатих, заново открывший для Ислама то, что у него отнял Мустафа Кемаль.

Всем остальным с этим просто придется считаться. Мусульмане вернули себе то, что принадлежало им по праву - не только их собственному, но и международному, в отличие от тех, кто лицемерно апеллируя к нему, грубо его попирает на глазах у всего мира и еще гордится этим.

И с Божьей помощью это станет символом новой эпохи, в которую мир и его исламская часть вступают в этот знаковый 2020-й год.