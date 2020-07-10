В Узбекистан коронавирус мог придти раньше, чем думали

Главный санитарный врач Узбекистана Нурмат Отабеков (Атабеков) допустил, что коронавирус мог быть занесен в республику еще до 15 марта 2020 года, когда был выявлен «первый пациент», сообщает «Фергана».

Специалисты начали вычислять «эпидемиологический маршрут» с первого идентифицированного пациента с коронавирусом, и на основании этих сведений были сформированы статистические данные. При этом медики допускают оговорку.

«Давайте обратим внимание на один аспект. На территории Узбекистана первый инфицированный был зарегистрирован 15 марта 2020 года. Однако мы не отрицаем того, что эта болезнь, возможно, проникла в нашу страну раньше», — сказал Отабеков.

Главный инспектор Государственной инспекции по санитарно-эпидемиологическому надзору сказал это на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций, посвященном решению специальной Республиканской комиссии усилить карантин. Там же он заявил, что у населения начинает формироваться «общественный иммунитет» к коронавирусу.

Отабеков напомнил, что основная цель локдауна — снизить заболеваемость и уменьшить смертность. «У победы много победителей и участников! Но давайте не будем забывать, что каждый из нас в такие тревожные дни должен стать ответственным лицом», — призвал он.

Ранее главный инфекционист Узбекистана Эркин Мусабаев заявил о возможном занижении статистики по COVID-19. По его словам, истинная заболеваемость и регистрируемая заболеваемость расходятся, в том числе за счет бессимптомных больных, которые не хотят находиться в больнице.

Напомним, что Узбекистан стал первой страной, которая полностью вернулась к строжайшему карантину после начала второй волны эпидемии, из-за резкого роста заболевших.

С 10 июля в Узбекистане вновь запрещены проведение свадеб и массовых мероприятий, закрыты рынки, крупные магазины, кафе и рестораны, парки, детские сады и санатории. Предприятия общественного питания будут предоставлять услуги исключительно навынос. Людям старше 65 лет запрещено появляться в общественных местах, остальным нельзя собираться на улице в группы больше трех человек.