В ростовском суде обвиняемые крымские мусульмане протестовали против новых обысков в Крыму

Фигуранты второго бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир»* устроили акцию протеста в зале Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону (Россия), приуроченную к массовым обыскам и задержаниям в Крыму, которые прошли 7 июля.

Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».

Подсудимые держали в руках плакаты с надписями: «Слепой террорист – показатель вашей безысходности», «Остановите конвейер лживых обвинений», «Хватит из крымских татар делать террористов», «Наша вера сильнее ваших решеток», «Нас не сломить потоком репрессий», «Прекратите депортацию в тюрьмы РФ», «Наш народ – не террористы».

Напомним, что обыски ФСБ прошли рано утром 7 июля в домах крымчан: Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Алима Суфьнова, Сейрана Хайретдинова, Александра Сизикова, Вадима Бектемирова, Зекирьи Муратова и у Дилявера Меметова в Алуште. Последнего при обыске не было дома, его продолжают искать, утверждают активисты «Крымской солидарности».

Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя вынес решение об аресте до 2 сентября всех задержанных фигурантов нового «дела Хизб ут-Тахрир».

Так, шестеро фигурантов будут находиться в СИЗО, а крымский мусульманин, инвалид первой группы по зрению Александр Сизиков, которого подозревают в организации деятельности «Хизб ут-Тахрир», будет оставаться в течение того же срока под домашним арестом.

* - запрещены в РФ