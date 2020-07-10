Конгрессмены призывают Госдеп США наказать Мавританию за расизм и рабство

Пять американских конгрессменов направили письмо главе Госдепа Майку Помпео, в котором призвали Вашингтон пересмотреть свои отношения с Мавританией на фоне доказательств расизма, торговли людьми и рабства, что вызвало отклик правительственной комиссии по правам человека в Мавритании, которая настойчиво защищает свою репутацию.

На прошлой неделе вопрос об обращении страны с чернокожим населением встал особенно остро, когда политические оппозиционные партии и группы гражданского общества призвали президента Франции Эммануэля Макрона, посещавшего Мавританию, чтобы он оказал давление на правительство с целью демонтажа системы «замаскированного апартеида».

Эти усилия по лоббированию двух самых стойких союзников Нуакшота, предпринимаются, когда прогрессивные активисты внутри Мавритании вновь и вновь обращаются к правительству с призывом бороться с расовой несправедливостью в условиях глобальных событий, связанных с американскими протестами Black Lives Matter.

В течение многих лет Мавритания была ключевым союзником США в «войне с террором» в беспокойном регионе Сахеля. В марте здесь проходили Flintlock, ежегодные военные учения под руководством США, в которых участвовали несколько африканских и европейских партнеров.

Отношения между двумя странами уходят в 1960-е годы, когда США стали первой страной, признавшей независимость Мавритании от Франции.

США также являются родиной второго по величине сообщества мавританской диаспоры после Франции. Многие из мигрантов являются черными мавританцами, которые бежали от расовых погромов в конце 1980-х годов.

Тем не менее, в резком письме конгрессмены призвали Помпео поставить права человека на передний план и пересмотреть отношения США с Мавританией.

«Хотя Мавритания остается важным партнером в нашей борьбе с терроризмом в Сахеле, мы считаем, что крайне важно также сохранить права человека в центре двусторонних отношений», - написали они.

Конгрессмены заявили, что «безнаказанность за расовую дискриминацию, включая этническую чистку» и «наследственное рабство и торговля людьми, представляют собой грубые нарушения прав человека, которые США должны пытаться исправить путем нашего взаимодействия со страной».

Письмо от 25 июня было подписано конгрессменами Стивом Чабо, Кристофером Смитом, Роном Райтом, Ф. Джеймсом Сенсенбреннером-младшим и Тимом Берчеттом. Все пятеро являются республиканцами и консерваторами, и все они подхватили повестку анти-расистских протестов — члены черной мавританской диаспоры прямо говорят об очень удобном моменте.

Офис уполномоченного по правам человека в Мавритании ответил на запрос конгрессменов: «При всем уважении к точке зрения конгрессменов, мы не разделяем их мнение о ситуации с правами человека в стране и формально отвергаем необоснованные обвинения в нарушении прав человека, которые содержатся в письме».

В письме конгрессменов говорится: «Мавритания имеет долгую историю наследственного рабства, основанного на этнической и расовой дискриминации чернокожих мавританцев». Страна официально отменила эту практику в 1981 году, но ввела уголовную ответственность за нее только в 2007 году, а в 2018 году Глобальный индекс рабства подсчитал, что 90 000 человек в Мавритании живут в условиях современного рабства.

Комиссия заявила, что Мавритания добилась «замечательного прогресса» в борьбе с рабством и торговлей людьми, указав, что Государственный департамент США в прошлом месяце повысил ее статус страны до уровня 2 в борьбе с торговлей людьми, что означает, что она предпринимает значительные усилия для соблюдения международных стандартов.

Предыдущий статус страны третьего уровня - страны, которая не пыталась соблюдать базовые стандарты - привел к тому, что администрация Трампа приостановила иностранную помощь, не связанную с торговлей и гуманитарной помощью, в 2018 году.

В последнем докладе Государственного департамента о торговле людьми, опубликованном 25 июня - в тот же день, когда конгрессмены написали Помпео, - признается, что Мавритания добилась определенного прогресса с прошлого года, осудив пятерых рабовладельцев и предприняв шаги по сокращению торговли детьми.

Несмотря на это, в отчете также говорится, что «правительство редко сажает в тюрьму осужденных рабовладельцев, и правительство не предпринимает активных действий по выявлению жертв торговли людьми или наследственного рабства».

Конгрессмены также подвергли критике отсутствие ответственности за гонения на чернокожих мавританцев в 1989-1991 годах, когда десятки тысяч - около восьми процентов населения - были депортированы или вынуждены бежать в соседние страны. «Мавритания не обеспечила ответственность за массовые убийства, репрессии и необоснованные депортации», - говорится в письме.

Большинство из тех, кого изгнали из страны, были фермерам, работающими на маленьких клочках пахотной земли вдоль реки Сенегал на юге. Другие были интеллектуалами, бизнесменами и профессионалами, членами процветающей городской элиты, которых вытеснили, поскольку правительство следовало арабо-националистической идеологии.

Многие видные члены черной мавританской диаспоры отмечают, что не хотели бы, чтобы США или Франция предпринимали какие-то меры, способные навредить народу Мавритании, вроде санкций. Все же, по их словам, дискриминация в Мавритании официально осуждается. Но они хотели бы, чтобы партнеры Нуакшота постоянно напоминали правительству о необходимости придерживаться прав человека.