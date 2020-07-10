Сребреница: спустя 25 лет продолжают хоронить останки жертв геноцида

Через четверть века после самой страшной бойни в Европе, которая случилась после Второй мировой войны, восемь боснийских мужчин и мальчиков будут похоронены в субботу на кладбище недалеко от Сребреницы - их мраморные надгробия объединятся еще с тысячами. И у каждого на надгробии один и тот же месяц и год смерти — июль 1995 года.

Более 8000 боснийских мусульман погибли за 10 дней бойни после того, как город был захвачен силами боснийских сербов в последние месяцы войны в 1992-95 годах. Их тела палачи закидали в спешно вырытые массовые могилы, а затем выкопали с помощью бульдозеров и разбросали их повсюду, чтобы скрыть доказательства преступления.

Но с 1996 года боснийские и международные ученые постепенно открывали то, что когда-то называлось «самой большой судебной загадкой в ​​мире». Останки убитых выкапывают из ям смерти и связывают их с именами людей, которым они принадлежали.

Когда останки опознаны, их возвращают родственникам и перезахороняют на мемориальном кладбище в Потокари. И каждый год 11 июля, в годовщину убийства, родственники собираются на похороны еще одного опознанного. Большинство погибших были мужчинами и мальчиками, поэтому большинство скорбящих обычно женщины - матери и сестры, дочери и жены.

Выжившая после резни Фазила Эфендич посетит коллективные похороны в этом году, чтобы увидеть, как ее сестры по горю похоронят горсть костей, также как она сама когда-то сделала.

По словам Эфендич, наличие какой-никакой могилы принесет им некоторое облегчение. Ее муж Хамед и ее единственный сын Фейзо были убиты во время резни.

В течение многих лет каждый раз, когда находили новую братскую могилу, она бежала туда в надежде увидеть что-то, что могло принадлежать ее близким.

«Нет слов, чтобы описать печаль, которую вы испытываете, когда вы ищете (своих близких) по косточкам», - говорит Эфендич. «Я побывала у каждой новой братской могилы; я видела, что находится внутри каждой из них».

Все останки Хамеда были найдены в двух братских могилах, одна из которых была обнаружена в 1998 году, а другая в 2000 году. Фейзо, или, скорее, две его кости ноги, был найден в другой могиле спустя несколько лет. Эфендич похоронила своего мужа в Потокари после того, как его останки были найдены, но ждала годы, прежде чем наконец решиться сделать то же самое с костями Фейзо.

«Я хотела, чтобы он был рядом с отцом, чтобы я могла прийти на их могилы и помолиться за них», - сказала она.

Как правило, тысячи людей из разных стран посещают это место 11 июля, но в этом году - из-за пандемии коронавируса - на кладбище будет допущено лишь относительно небольшое число родственников.

Вместо этого многие докладчики будут присутствовать «виртуально», говорит Эмир Суладжич, директор Мемориального центра Сребреницы в Потокари.

То, что выжившие после резни могут вообще посещать своих мертвых, является заслугой судебно-медицинской экспертизы Международной комиссии по пропавшим без вести лицам.

Созданная в 1996 году по настоянию президента США Билла Клинтона, комиссия разработала систему на основе ДНК для поиска и идентификации останков примерно 40 000 человек, в основном из Боснии, которые, согласно сообщениям, пропали без вести в результате конфликтов 1990-х годов в бывшей Югославии.

В 2014 году комиссия стала постоянным глобальным органом, расширила свою миссию в отношении других конфликтов и стихийных бедствий и перенесла свою штаб-квартиру в Гаагу. Но еще до этого она помогла выявить более 70% всех пропавших жертв Балканских войн 1990-х годов, в том числе около 7000 погибших в Сребренице.

Дамир Марьянович, один из первых членов тогдашней боснийской комиссии, сказал, что работа команды значительно увеличила способность ученых извлекать профили ДНК из останков скелета.

«Для нас поиск и установление личности пропавших были миссией», - сказал Марьянович, который сегодня является профессором генетики и антропологии в Международном университете им. Берча в Сараево.

Резня в Сребренице - единственный эпизод боснийской войны, который был определен как геноцид, в том числе двумя судами США, отчасти благодаря выводам комиссии, включая записи ДНК, которые были приняты в качестве доказательств на судебных процессах.