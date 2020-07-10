Турецкая сеть магазинов одежды запрещает символы ЛГБТ

Турецкая сеть магазинов одежды LC Waikiki запретила использование в своей продукции символов, связанных с сообществом ЛГБТ, сообщила турецкая газета Sol в среду.

В электронном письме, отправленном группе сотрудников компании под темой «Запреты на дизайн», администрация LC Waikiki поделилась списком символов ЛГБТ, таких как радуга, единороги и фигуры, напоминающие людей из сообщества ЛГБТ, которые «никогда не должны использоваться».

По словам газеты, администрация оправдывает свои запреты тем, что представители ЛГБТ стали чересчур видимы из-за событий недавней «недели прайда».

Разумеется, позиция крупнейшего турецкого ритейлера одежды тут же вызвала либеральный вой относительно наступления на «права ЛГБТ». Выясняется, что обязательная наклейка с радужным флагом повсюду, где только можно, относится к жизненно необходимым правам ЛГБТ сообщества.