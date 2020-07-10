Палестинцы проиграли суд за сохранение старого мусульманского кладбища в Яффе

Cуд Тель-Авива отклонил обращение Исламского совета Яффы с требованием помешать городу построить приют для бездомных на месте мусульманского кладбища 18-го века.

Во вторник судья Лимор Биби из окружного суда Тель-Авива отменил запретительный судебный приказ, который не позволяет городу строить приют, и приказал Исламскому совету выплатить 2200 долларов в качестве компенсации за юридические услуги.

Исламский совет Яффы подал иск в суд, утверждая, что муниципалитет Тель-Авива, который обладает юрисдикцией в отношении Яффы, не имел действительного разрешения на строительство на месте более чем 200-летнего кладбища Аль-Исааф.

В прошлом месяце израильский суд постановил, что строительство приюта для бездомных будет приостановлено до слушания 22 июля. Это случилось после нескольких недель протестов, в ходе которых израильские силовики избивали палестинских граждан, обвинявших муниципалитет в уничтожении их наследия.

Но слушание было перенесено на воскресенье, так как муниципалитет Тель-Авива заявил, что задержка, вызванная апелляцией Исламского совета, негативно повлияла на финансы муниципалитета.

Тарек Ашкар, глава Исламского совета, отклонил решение суда Тель-Авива и сказал, что это «юридическая акробатика» и пример того, как израильские суды остаются дискриминационными по отношению к палестинцам.

«Они могли бы сказать, что разрешение действительно, но они этого не сказали», - сказал Аскар в интервью «Гаарец», добавив, что город не предоставил никаких дополнительных документов для своих требований.

«Система склоняет чашу весов в пользу муниципалитета Тель-Авива».

Мэр Тель-Авива Рон Хулдай приветствовал это решение и сказал, что «решение суда доказывает, что город работал и продолжает работать с должным вниманием и в соответствии с законом».

Кладбище Аль-Исааф, которое находится к северу от стен Старой Яффы возле мечети Хасана Бека, было построено почти 200 лет назад. Несмотря на то, что кладбище не используется в течение почти 90 лет, здесь находятся сотни палестинских гробниц.

Яффа когда-то была эпицентром палестинской экономики, еще в 1948 году около 120 000 человек жили в процветающем городе на Средиземном море и вокруг него.

Почти 95 процентов палестинского населения Яффы и прилегающих к нему деревень были изгнаны сионистскими боевиками в ходе Накбы («катастрофы») в том же году.

В течение десятилетий исторические кварталы Яффы постепенно разрушались, и город превращался в небольшой пригород, который затем был поглощен муниципалитетом Тель-Авива.