Йемен: хуситы пригрозили нанести удар по саудовским королевским дворцам

Йеменские хуситы пригрозили атаковать королевские дворцы в Саудовской Аравии, после того как возглавляемая саудовцами коалиция возобновила значительную операцию против про-иранской группы.

На пресс-конференции в столице Йемена официальный представитель хуситов Яхья аль-Сари предупредил гражданских лиц Саудовской Аравии, чтобы они держались подальше от дворцов, которые, по его словам, теперь находятся в «списке военных целей» группы.

Аль-Сари сказал, что «чувствительные» места также среди целей хуситов, хотя и не разъяснил никаких дополнительных подробностей.

Власти Саудовской Аравии еще не прокомментировали угрозу, которая, по-видимому, является эскалацией предыдущих предупреждений, сделанных представителем хуситов.

Выступая на хуситском телеканале «Аль-Масира», Сари ранее говорил, что "военные и правительственные объекты" внутри королевства являются их целями.

«Наши возможности сегодня лучше, чем в прошлом, и мы еще не использовали всю свою мощь, силу и возможности, и враг должен это осознать», - сказал он.

В четверг представитель саудовской коалиции Турки аль-Малики заявил, что королевство начало новую операцию против хуситов в ответ на запуск баллистических ракет и беспилотников в направлении Саудовской Аравии из Саны и их оплота Саады в северном Йемене.

«Лидеры террористов из числа хуситских боевиков ... будут преследоваться и привлечены к ответственности. Нападения на гражданское население и гражданские объекты - это красная линия», - сказал Аль-Малики.

В понедельник хуситы заявили, что выпустили четыре баллистические ракеты и восемь беспилотников по Саудовской Аравии, нанося удары по военным базам, но коалиция заявила, что все они были перехвачены, прежде чем сумели долететь до своих целей.