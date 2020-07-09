В Казахстане на 13 июля объявлен траур по погибших от COVID-19

В Казахстане 13 июля объявлено днем ​​национального траура по жертвам COVID-19. Об этом во время своего телеобращения заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Текст обращения также размещен на его официальном сайте.

«К сожалению, болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев. За официальными сводками лежат трагедии сотен семей. Кто-то потерял отца, мать, брата, сестру, сына и дочь. Я выражаю свои соболезнования родным и близким умершим. Это общая трагедия для нас всех», - заявил Токаев.

Президент добавил, что в стране началась вторая волна заболеваемости COVID-19 в связи с массовым несоблюдением карантина, ошибками бывшего главы минздрава Казахстана и «нерасторопностью акимов».

Он также рассказал, какие меры власти Казахстана принимают для борьбы со второй волной эпидемии коронавируса, и призвал жителей республики не поддаваться панике.

Напомним, что в Казахстане с 5 по 20 июля действует общенациональный жесткий карантин (уже второй по счету, первый действовал с середины марта по 11 мая). Его решили ввести после того, как во второй половине июня число новых случаев заболевания начало резко расти: если в начале месяца выявлялось по 300-400 заболевших в день, к его концу это значение выросло до 900-1000 человек.

На сегодняшний день (9 июля) в Казахстане 53021 случай заражения, 264 человека умерли.