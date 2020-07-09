Кабул не хочет освобождать сотни "слишком опасных" талибов

В среду кабульская администрация заявила, что не выпустит сотни пленных членов движения Талибан*, считающихся «слишком опасными», несмотря на запланированные мирные переговоры, которые зависят от обмена пленными.

В соответствии с условиями соглашения между США и талибами, Кабул пообещал освободить около 5000 заключенных талибов путем обмена, в результате которого Талибан должен освободить около 1000 пленных силовиков кабульской администрации.

Но представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Афганистана Джавид Фейсал сказал AFP, что 600 заключенных, которых Талибан попросил освободить, все еще имеют «серьезные уголовные дела» против них.

По его словам, эти люди обвиняются в убийствах, грабежах на шоссе и даже в содомии (особенно странное обвинение, если учесть нравы кабульских командиров). Также среди них есть сотни иностранных боевиков, заявил другой правительственный чиновник на условиях анонимности.

«Они слишком опасны для освобождения», - сказал чиновник.

В среду талибы обвинили правительство в фабрикации уголовных дел против заключенных.

«Если они продолжат создавать больше проблем в этом отношении, то это показывает, что они не хотят, чтобы проблемы решались разумными путями», - сказал представитель талибов Забихулла Муджахид.

Но представитель СНБ Фейсал настаивает, что кабульское правительство привержено переговорам.

«Мы готовы к миру и освободим оставшихся заключенных ... в соответствии с соглашением - только не эти сотни заключенных, которые имеют серьезные уголовные дела против них», - сказал он.

Обе стороны обязались вести прямые переговоры, направленные на прекращение многолетнего конфликта в Афганистане после завершения обмена.

Кабул уже освободил более 4000 талибов, в то время как Талибан отпустил примерно две трети своих пленников.

Ранее на этой неделе высокопоставленный афганский чиновник заявил, что власти должны решить, кого следует освободить.

«Мы не ожидаем, чтобы талибы указывали нам, какие заключенные должны быть освобождены», - сказал Сидык Сидыкки, официальный представитель президента Ашрафа Гани.

Очевидно, что Кабул не хочет отпускать самых ценных пленников, в основном известны и видных талибов высокого ранга, ведь эти пленники (по сути заложники) являются его самым ценным активом в переговорах с Талибан.

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