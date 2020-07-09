В Кашмире убит влиятельный про-индийский политик

Неизвестные боевики в Кашмире расстреляли про-индийского политика вместе с его отцом и братом. Это первое значительное нападение против членов правящей индусской националистической Бхаратия Джаната партии (БДП) в спорном регионе.

Полицейские сообщили в заявлении, что боевики обстреляли Шейха Васима Бари, лидера местного отделения правящей партии в северо-западной части города Бандипор и члена исполнительного совета партии в регионе. В заявлении также говорится, что «во время беспорядочной стрельбы» Бари, его брат и отец получили ранения, но позже скончались в больнице. Брат и отец Бари также были членами БДП.

Полиция обвинила в убийстве повстанцев, сражающихся за свободу мусульманского Кашмира.

35-летний Бари известен тем, что помог БДП укрепить свою базу в регионе и считался лицом партии в округе Бандипора.

Напомним , что правительство Нарендры Моди, возглавляемое БДП в прошлом году, аннулировало особую автономию мусульманского Кашмира, чтобы укрепить свою власть над регионом, который пережил годы вооруженного восстания против индийского правления.

Все 10 охранников лидера БДП были арестованы после нападения, сообщил начальник полиции Кашмира Виджай Кумар.

Особое возмущение у индийских силовиков вызывает тот факт, что боевики (их было двое судя по всему) расстреляли семью Бари возле их дома, который находится примерно в 100 метрах от главного полицейского участка города.

Полиция сообщила, что силовики оцепили район и начали поиск нападавших.

Рам Мадхав, национальный генеральный секретарь партии, в своем твиттере заявил, что он «шокирован и опечален» убийствами. Нарендра Моди пообещал отомстить.

Между тем, пока что ни одна повстанческая группа не взяла на себя ответственность за нападение.

Трое убитых кашмирских коллаборационистов стали лишь последними жертвами конфликта. Всего же уже десятки тысяч людей были убиты после вооруженного восстания против индийского правления в 1989 году.

Большинство кашмирцев поддерживает цель повстанцев — либо объединить территорию под властью Пакистана, либо создать Кашмир в качестве независимой страны.