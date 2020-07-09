Президент Косова едет на допрос в Гаагу

Президент Косова Хашим Тачи в понедельник поедет в Гаагу по приглашению Специальной прокуратуры на "информационную беседу" (читай, допрос).

Об этом сам Тачи объявил на Фейсбуке.

Он отметил, что за последние два десятилетия многие члены Армии освобождения Косова, сражавшейся с сербской армией, столкнулись с международным правосудием от UNMIK (миссии ООН в Косова), Международного трибунала по бывшей Югославии, EULEX (правоохранительной миссии ЕС в Косова) и местных судов, хотя во время войны в конце 1990-х именно Косова и косовские албанцы было жертвой.

Тачи обратился к соотечественникам, отметив необходимость хранить гражданское единство, межэтническое сосуществование и доверие к институтам, что является важным фактором для того, чтобы Косова имело возможность реализовать свои планы относительно членства в НАТО и ЕС, и что необходимо для «поддержания дружбы с США».

Как сообщалось, Специальная прокуратура в Гааге на днях обнародовала проект обвинительного акта в отношении Хашима Тачи, бывшего политического руководителя Армии освобождения Косова (UÇK ) и Кадри Весели, экс-спикера парламента Косово и экс-главы разведки UÇK.

Бывших военных лидеров Косова обвиняют в преступлениях против человечества и военных преступлениях.