В Узбекистане закрывают рынки и запрещают свадьбы

В Узбекистане в связи с увеличением числа заболевших и умерших от COVID-19 с 10 июля до конца месяца ужесточают карантинные меры, сообщает издание «Фергана».

В стране будут закрыты вещевые рынки и крупные магазины, кафе и рестораны, парки. Кроме того, в этот период запрещены любые развлекательные мероприятия, проведение свадеб, ограничено движение транспорта. Соответствующее решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.

Прекращена будет также работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов; детских садов, кружков и прочих учебных курсов вне зависимости от формы собственности; санаториев, пансионатов и детских лагерей.

Людям старше 65 лет запрещено передвигаться в общественных местах и находиться на улице в количестве больше трех человек.

Запрещено движение транспорта между регионами республики, кроме личных автомобилей и машин, принадлежащих производителям сельскохозяйственной продукции. Водителям, осуществляющим международные рейсы, необходимо сдать тесты на коронавирус в обязательном порядке. При этом количество международных авиарейсов сократится вдвое.

Сотрудников государственных органов и организаций отправят в отпуск. Органы власти и предприятия начнут работать удаленно или в режиме онлайн. Совещания по мере необходимости будут проводиться только в режиме видеоконференции.

Промышленным и крупным строительным объектам разрешено продолжать работу при следующих условиях: объекты необходимо полностью изолировать; на них должны соблюдаться правила санитарии и гигиены; обязательно проведение санитарно-гигиенических мероприятий совместно с санэпидцентрами; входы и выходы должны быть оснащены пирометрами и антисептиками, дезинфицирующими «постелями»; сотрудникам необходимо соблюдать социальную дистанцию в два метра.

Напомним, что карантин, вызванный вспышкой COVID-19, был объявлен в Узбекистане 16 марта. Затем власти несколько раз продлевали режим. Вся республика разделена на три зоны безопасности, в которых действуют ограничения различной степени.

В последние недели наблюдается резкий рост числа заболевших коронавирусом. 6 июля был установлен антирекорд – за сутки зафиксировано 342 новых носителя инфекции.