Поздние браки, поздние роды: население Турции опустилось ниже уровня воспроизводства

Турецкая статистика показывает, что Турция, которая некогда отличалась своим молодым населением, может в ближайшее время оказаться в клубе «старейшин», из-за быстрого сокращения рождаемости. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Турецкий статистический институт (TurkStat) опубликовал обновленную информацию о населении Турции по случаю Всемирного дня народонаселения, который отмечается 11 июля. Согласно статистическим данным, уровень рождаемости в Турции в прошлом году упал до 1,88 - показатель, который был на уровне 2,38 в 2001. Текущий показатель ниже стандартного уровня воспроизводства населения, который составляет 2,1, что свидетельствует о том, что тенденция старения населения страны сохранится. Коэффициент рождаемости передает среднее числу родов, которые дает женщина в возрасте от 15 до 49 лет.

Средний возраст вступления в первый брак для женщин вырос до 25 лет в 2019 году с 24,4 года в 2015 году. Кроме того, средний возраст при первых родах у женщин в настоящее время составляет 28,9 года по сравнению с 26,7 года в 2001 году. Средний возраст вступления в первый брак имеет решающее значение для населения. Чем раньше брак, тем больше рождений, согласно статистике.

Данные также показали, что доля подростковых браков для девочек в возрасте 16-17 лет среди законных браков снизилась до 3,1% в 2019 году по сравнению с 4,2% в 2017 году.

Эксперты в Турции связывают постепенное замедление рождаемости с урбанизацией, ростом числа женщин, стремящихся к образованию, и активным участием женщин в рабочей силе, что косвенно ведет к отсрочке родов. Тенденция эта с каждым годом будет лишь усиливаться, тем более, что экономические эксперты говорят, что Турции придется для поддержания экономики мобилизовать все большее число женской рабочей силы.

В целом можно отметить, что в отношении демографии Турции является типичной страной Европы. Исключение составляет курдский юго-восток, который по прежнему держит турецкую демографию относительно более высокой, чем во многих гомогенных странах Запада, заодно повышая процент курдского населения в Турецкой Республике. Впрочем, падение рождаемости на юго-востоке это тоже тренд.

Интересно также, что старение населения может существенно помочь именно консервативным политическим силам Турции. Сейчас много говорят о том, как турецкая молодежь, которая никогда не знала никакой другой власти, кроме Эрдогана и его ПСР, и не имеет сентиментов старшего поколения, сметет стариков. Может статься, что секулярных «зумеров» окажется слишком мало для радикальных перемен.