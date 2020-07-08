Судан расследует многомиллионные счета Омара аль-Башира

Бывший президент Судана Омар аль-Башир отказался отвечать на вопросы о секретном счете, который получил депозит в размере 20 миллионов долларов в виде ежемесячных «мелких денежных средств», после того, как суданские власти начали расследование по данному вопросу, пишет газета Al Taghyeer.

«В отношении Башира ведется расследование в связи с секретным счетом президента, на который он внес 20 млн. долларов США в качестве мелких денежных средств», - сообщил в воскресенье Al Taghyeer, добавив, что Башира перевели из его тюрьмы на сессию специального комитета в столичном центре на фоне жестких мер безопасности.

Башир, который пришел к власти в результате переворота в 1989 году и был свергнут в апреле 2019 года, содержится в хартумской тюрьме Кобер после того, как в декабре был осужден за отмывание денег и коррупцию.

«Этот счет был недавно раскрыт Суданской антикоррупционной комиссией, которая является комитетом, специализирующимся на возвращении денег от лидеров прежнего режима», - говорится в документе.

Юридический источник сообщил суданской газете, что Башир «отказался отвечать на обвинения, с которыми он столкнулся в отношении секретного счета, который содержал 20 миллионов долларов и принадлежал президенту республики».

«Похоже, что свергнутый президент ведет свою игру со следственными комитетами, не предоставляя никакой информации, и следуя советам своих адвокатов», - добавил источник.

В августе прошлого года, в начале судебного процесса по делу о коррупции Башира, бывший диктатор признался, что взял 90 миллионов долларов от правителей Саудовской Аравии, включая наследного принца Мухаммада бин Салмана. Он также признался, что ранее получил два платежа от короля Саудовской Аравии Абдуллаха на сумму 35 и 30 миллионов долларов, которые он потратил, согласно расследованиям.

В декабре Башир был признан виновным в коррупции и незаконном владении иностранными средствами и был приговорен к двум годам в центре общественных реформ из-за своего пожилого возраста.

Башир, разыскиваемый Международным уголовным судом (МУС), будет передан в Гаагу, где он находится в розыске по обвинению в геноциде и военных преступлениях, заявил в феврале член правящего Суверенного совета Судана.

Бывший лидер в первую очередь разыскивается за действия, предпринятые во время конфликта в Дарфуре. ООН заявила, что в результате конфликта погибли по меньшей мере 300 000 человек, а 2,5 миллиона человек были перемещены.