Блокадная Газа посылает врачей на Западный берег для борьбы с коронавирусом

Палестинский министр здравоохранения в осажденном секторе Газа принял вчера решение направить группу врачей на оккупированный Западный берег для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

В своем пресс-релизе заместитель министра здравоохранения в Газе доктор Юсуф Абу аль-Риш сказал: «Высококвалифицированная команда врачей готовится отправиться на Западный берег, чтобы помочь своим коллегам в борьбе с коронавирусом».

«Различные проблемы заставляют нас объединяться против пандемии», продолжил он.

Это произошло после резкого роста числа случаев заражения на оккупированном Западном берегу, особенно в оккупированном Хевроне.

За последние 24 часа на Западном берегу было зарегистрировано 306 новых случаев коронавируса, в том числе 278 только в Хевроне.

Между тем, в Газе не было зарегистрировано ни одного нового случая в течение более трех недель. Вероятно, тут играет свою роль фактор недостаточного тестирования, но возможно, что еще более важным фактором иронично является самая большая проблема Газы, то есть многолетняя блокада. В отличие от жителей Западного берега, которые регулярно работают в Израиле, накрываемом сейчас второй волной вируса, жители Газы фактически отрезаны от внешнего мира, а поэтому и возможностей подхватить заразу здесь меньше.

Хотя сектор Газа начал ослаблять локдаун, на Западном берегу наоборот вводят более строгий карантин. По их словам, в повышении численности заболевших виноваты израильские власти, которые небрежно относятся к ограничению передвижения.

Министр здравоохранения Палестины Май Кила, которая возглавляет министерство на Западном берегу, сказала: «Мы делаем все возможное для борьбы с коронавирусом».