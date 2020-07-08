Саудовская Аравия определила кого будет пускать на хадж

Саудовская Аравия объявила, что в этом году в число паломников войдут 70 процентов резидентов (иностранцев, проживающих законно в КСА) и 30 процентов граждан королевства, причем работникам здравоохранения будет уделяться приоритетное внимание.

Министерство хаджа и умры заявило, что обеспечение стандартов здравоохранения будет основным фактором процесса отбора, причем паломники-саудовцы строго выбираются из числа работников здравоохранения и сотрудников службы безопасности, которые уже полностью оправились от Covid-19.

Они будут отобраны из базы данных о выздоровевших и в качестве «знака признательности за их роль в обеспечении ухода за нашим обществом в его борьбе с пандемией», сообщает Саудовское новостное агентство.

Министерство заявило, что оно также определит приоритет для здоровых резидентов, не являющихся гражданами Саудовской Аравии, в возрасте от 20 до 50 лет, которым будет разрешено принять участие после тестирования на наличие вируса. Их попросят самоизолироваться в карантине на неопределенный период времени до и после совершения хаджа.

Те, кто подходят под условия, могут зарегистрироваться на сайте https://www.haj.gov.sa в период с 6 по 10 июля.

Напомним, что в понедельник Саудовская Аравия объявила о запрете импровизированных собраний и митингов во время хаджа для предотвращения распространения коронавируса.

В июне власти королевства решили ограничить число паломников до 1000 человек. Впервые в современную эпоху зарубежным мусульманам было запрещено приезжать в Мекку для паломничества.

Прикосновение к Каабе также будет запрещено в этом году, и паломники должны будут держаться на расстоянии не менее полутора метров друг от друга во время ритуалов, в том числе коллективных молитв и выполнения тавафа (обхождения вокруг Каабы семь раз).