Гонитель "Голоса Ислама" попал под британские санкции

Великобритания ввела персональные санкции по отношению к 25 гражданам России в соответствии с т.н. "списком Магнитского", санкции по которому ранее были введены США.

Кроме этих россиян санкции введены в отношении саудитов, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогги (но Мухаммада Бин Салмана среди них нет...), а также ряда сотрудников спецслужб КНДР, ответственных за политические репрессии.

Что в этом списке интересно для нас, в "Голосе Ислама", так это то, что в него включен и заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь (на фото), курировавший (не исключено, что и продолжающий это делать) борьбу с нашим сайтом в данной организации (https://golosislama.com/news.php?id=30513).

Конечно, он и ему подобные пока включаются в подобные списки не за их действия против российских мусульман. Да и воздействие этих санкций на них, окопавшихся в путинской России, пока ничтожно.

Тем не менее, история учит тому, что в современном информационном обществе, где "все ходы записаны", активные участники преступных режимов рано или поздно попадают в весьма неприятные для них списки - если не международные гаагские, то в национальные люстрационные.