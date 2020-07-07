В Крыму снова проводят обыски у крымских татар

Утром 7 июля активисты объединения «Крымская солидарность» сообщили об обысках в домах крымских татар в Бахчисарайском районе Крыма. Позже стало известно о проведении обысков еще по ряду адресов в разных районах полуострова. Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

По данным активистов, обыски начались рано утром в селе Железнодорожное у Суфьянова Алима и в селе Белокаменка у Хайретдинова Сейрана. Затем стали поступать сообщения об обысках российских силовиков у крымских татар и в других районах Крыма: в пгт. Октябрьское у Эмиля Зиядинова, в Симферопольском районе у Исмета Ибрагимова, в Алуште у Алима Суфьянова.

По информации супруги Эмиля Зиядинова, во время обыска изъяли два ноутбука, общедоступную литературу, системный блок.

«Статья ну нас 205.5 часть первая (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации – ГИ). Нас с мужем завели в комнату, они начали говорить о том, что если мы согласимся сотрудничать и признаемся в том, что являемся членами этой партии (видимо Хизб ут-Тахрир* – ГИ), то срок будет меньше, вплоть до домашнего ареста. Муж отказался что-либо подписывать», – рассказала женщина.

Активисты сообщают о том, что после обыска увезли в ФСБ всего шесть человек: Сейрана Хайретдинова, Александра Сизикова, Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Алима Суфьянова, Вадима Бектемирова.

Между тем первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар отреагировала на утренние обыски российских силовиков в аннексированном Крыму 7 июля. Она предполагает, что задержанных после обысков крымских татар ожидают обвинения по российской статье о терроризме.

«Шестеро задержаны. Скорее всего, всех ждет знаменитая в 205.5 УК РФ. Сейчас они содержатся в отделении ФСБ в Симферополе. Уже 67 крымских татар задержаны по ст. 205.5 УК РФ с новыми задержанными. Их всех пытаются выдать за террористов», – написала Джеппар в Фейсбуке.

О причинах проведения обысков не сообщается, российские силовые ведомства Крыма ситуацию не комментируют.

В аннексированном Россией Крыму продолжают нарушать права человека, включая пытки и ограничение свободы слова, заявила 2 июля Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Россию постоянно призывают прекратить преследования в аннексированном Крыму.

* - запрещены в РФ