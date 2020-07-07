В якутском лесу нашли нелегальное кладбище мигрантов

Следственный комитет республики Саха (Якутия) начал проверку после обнаружения в городе Якутске несанкционированного кладбища. Об этом сообщает "Фергана" со ссылкой на официальный сайт следственного управления СК РФ по Якутии.

По словам исполняющей обязанности старшего помощника руководителя СК по Якутии Анны Колесник, захоронения с пятью могилами обнаружили в лесном массиве, расположенном примерно в 300 метрах от кладбища в районе Птицефабрики Якутска.

Уже установлены личности двух похороненных там лиц, ими оказались уроженцы Таджикистана и Киргизии. Относительно трех остальным захоронений проводятся следственные мероприятия. Выяснять обстоятельства появления кладбища помогают главы соответствующих диаспорных общин.

Напомним, что ежегодно в Таджикистан из России отправляют около тысячи тел мигрантов, ставших жертвами ДТП, болезней, несчастных случаев на производстве или убитых. Эта официальная статистика не учитывает всех погибших, так как часть скончавшихся в трудовой миграции таджикистанцев хоронят в России.