Аргентинский профессор пообещал премию тому, "кто найдет бедного еврея"

Профессор университета в Аргентине сказал своим студентам, что он «даст премию тому, кто найдет бедного еврея», как сообщает израильское издание «Гаарец».

Во время онлайн-урока по международной политике в Бизнес-университете 21-го века, расположенном в Кордове, Аргентина, профессор Эстебан Лизондо также сказал, что создание государства Израиль было уступкой «сионистскому лобби» в обмен на деньги.

Один из студентов Лизондо, имя которого не названо, записал лекцию и разместил ее в социальных сетях. Студент также сообщил об инциденте в кордовский офис аргентинской еврейской головной организации DAIA, которая обратилась с жалобой в университет.

Профессор сказал, что деньги, которые есть у евреев, также «демонстрируют власть, которой обладают евреи». Он добавил: «Они способны управлять бизнесом и финансовыми предприятиями, чтобы продолжать обогащаться. И не зря, идите сражайся с евреем за деньги».

«Почему вы, ребята, думаете, нацисты убили так много евреев? Из-за своей зависти. Представьте, что немцы истекают кровью в условиях окончательного экономического кризиса с гиперинфляцией, а евреи... они продолжали обогащаться», - сказал профессор.

DAIA в своей жалобе отметила, что комментарии профессора нарушают аргентинский закон против дискриминации, а университет заявил, что начинает расследование инцидента.

Примечательно, что как и в случае с Ильхан Омар и ее ремарками про сионистское лобби в США, сионистские организации моментально включают все те самые способы влияния, которые вроде бы должны быть "антисемитскими клише".