Носить маски и не касаться Каабы: новые правила совершения хаджа в 2020 году

Власти Саудовской Аравии объявили специальные правила хаджа в этом году, призванные предотвратить распространение коронавируса. В частности запрещены всяческие массовые собрания и митинги. Об этом сообщает эмиратовское издание The National.

Напомним, что в июне королевство приняло решение ограничить число местных паломников, посещающих хадж, примерно до 1000 человек. Впервые в современную эпоху хадж не смогут совершить мусульмане из-за рубежа.

В этом году будет запрещено прикосновение к Каабе, а паломники должны будут держаться на расстоянии не менее полутора метров друг от друга во время ритуалов, включая коллективные молитвы и таваф (обход вокруг Каабы семь раз), Об этом говорится в заявлении Центра по профилактике и контролю заболеваний.

С 19 июля по 2 августа 2020 года доступ к объектам хаджа в Мина, Муздалифа и Арафате будет ограничен лишь теми, у кого есть разрешения на хадж. Ношение масок является обязательным для паломников и организаторов, сообщает государственное информационное агентство.

Всемирная организация здравоохранения поддержала решение Саудовской Аравии резко ограничить паломничество в этом году в хадж.

Руководитель ВОЗ Тедрос Гебреисус сказал, что существуют серьезные вопросы о том, как безопасно проводить большие собрания, тем более, что страны начинают ослаблять некоторые ограничения.

«Это [решение] является еще одним примером трудного выбора, который все страны должны сделать, чтобы поставить здоровье на первое место», - сказал глава ВОЗ.

«Мы понимаем, что это было непростое решение. И мы также понимаем, что это большое разочарование для многих мусульман, которые с нетерпением ждут своего паломничества в этом году», - сказал Гебреисус.

«Это решение было принято на основе оценки риска и анализа различных сценариев в соответствии с рекомендациями ВОЗ по защите безопасности паломников и минимизации риска передачи. ВОЗ поддерживает это решение».