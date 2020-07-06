Ингушетия и КБР - среди беднейших регионов России

Ингушетия и Кабардино-Балкария оказались в числе регионов с наибольшей долей жителей, живущих за чертой бедности. Об этом сообщают РИА Новости, цитируя свое исследование, опубликованное 6 июля.

Согласно данным рейтинга, 30,5% населения Ингушетии и 24,2% населения Кабардино-Балкарии находятся за чертой бедности. Среди регионов с наибольшей долей таких жителей оказались также Тыва (34,7%), Алтай (24,2%) и Еврейская автономная область (23,9%).

В среднем по России число людей, живущих за чертой бедности, в 2019 году составило 12,3%, говорится в исследовании агентства.

К регионам с наименьшей долей людей, живущих за чертой бедности, авторы рейтинга отнесли Ямало-Ненецкий автономный округ (5,6%), Москву (6,6%), Санкт-Петербург (6,6%), Республику Татарстан (6,9%) и Московскую область (7,3%).

Напомним, что Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария уже оказывались в нижней части федерального рейтинга по социально-экономическому развитию в 2019 году.