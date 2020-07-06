США эвакуируют своих дипломатов из Саудовской Аравии

Десятки американских дипломатов вместе со своими семьями покинули Саудовскую Аравию за последние несколько суток, пока королевство изо всех сил пытается сдержать вспышку коронавирусной инфекции, всего через несколько недель после того, как оно перезапустило свою экономику, сообщает Wall Street Journal (WSJ) в пятницу.

Ожидается, что в ближайшие недели КСА покинут еще больше дипломатов, сообщили WSJ официальные лица, знакомые с планом, после того, как Госдепартамент США одобрил добровольный отъезд «несущественного персонала».

Несмотря на усилия Саудовской Аравии по сдерживанию распространения вируса на раннем этапе, число случаев в стране выросло до более 200 000 - на 110 000 с мая - согласно данным, опубликованным Университетом Джонса Хопкинса. Погибло более 1800 человек.

Рост числа инфекций совпал с попыткой королевства отменить карантинные ограничения в попытке оживить свою экономику, которая пострадала от низких цен на нефть.

Согласно WSJ, вирусу COVID-19 удалось проникнуть в посольство США в столице страны Эр-Рияде, заразив по меньшей мере 30 сотрудников. Американские чиновники сказали, что зараженные были в основном не американцами.

Источники добавили, что общее решение о добровольном выезде сотрудников Государственного департамента, принятое в марте, было приостановлено в мае, в результате чего многие дипломаты «чувствовали себя в ловушке» на фоне растущих инфекций.

WSJ сообщает, что Комитет по иностранным делам Палаты представителей в прошлом месяце получил электронное письмо, направленное Комитетом по разведке Палаты представителей, с которым «связался человек, обеспокоенный распространением коронавируса в Саудовской Аравии».

Дипломаты выразили обеспокоенность по поводу своей безопасности, поскольку пандемия «напрягает систему здравоохранения Саудовской Аравии до ее пределов», - сообщали WSJ источники в Конгрессе и официальный представитель США.

Отмена некоторых ограничений, кроме международных рейсов и паломничества, привела к тому, что больницы Саудовской Аравии переполнены.

«Иностранные жители, в том числе американцы, жаловались на то, что им отказывают в лечении или тестировании на коронавирус», - сказали в WSJ.

Несмотря на то, что министерство здравоохранения Саудовской Аравии публикует ежедневные обновления о новых инфекциях и смертельных случаях, один из американских чиновников заявил, что дипломаты считают, что власти КСА скрывают реальное положение дел.

Некоторые дипломаты были встревожены после того, как суданский водитель американского посольства умер после заражения вирусом в прошлом месяце.

К дипломатам присоединяются около 3000 американских граждан, которые в последние месяцы покинули Саудовскую Аравию.