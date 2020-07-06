Два взрыва в Сомали: четверо убитых

Сильные взрывы сотрясли два крупнейших города Сомали в субботу. Как сообщили официальные лица страны, смертник взорвался возле порта в Могадишо, а мина в ресторане на окраине Байдоа убила четырех человек.

Ответственность за взрывы взяло на себя движение Аш-Шабаб*, которое борется за свержение признанного правительства страны.

Али Абдуллахи, чиновник из юго-западного региона, сообщил агентству Associated Press, что мина была взорвана дистанционным управлением, когда люди завтракали. Несколько других были ранены.

В Могадишо густой дым взмылся над территорией порта после того, как автомобиль смертника взорвался возле ворот штаб-квартиры дежурного органа по импорту автомобилей.

По словам пресс-секретаря министерства информации Сомали Исмаила Мухтара, смертник прошел через первый контрольно-пропускной пункт, прежде чем сотрудники полиции открыли огонь по автомобилю, взорвавшийся за воротами.

Пятеро полицейских были ранены, сообщил пресс-секретарь полиции Садик Аден Али.

Напомним, что Аш-Шабаб контролирует районы южной и центральной частей Сомали и часто наносит удары по столице Могадишо с помощью взрывов смертников.

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