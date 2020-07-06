Саид Нурси: "Несомненно, Айя-София снова станет мечетью!"

После смерти Кемаля Ататюрка, превратившего мечеть Айя-Софию в музей в 1935 году, и ослабления секулярной диктатуры кемализма после поражения кемалистов на выборах в 1950 году, Саид Нурси одним из первых обратился к новым властям Турции, особенно к тогдашнему премьер-министру Аднану Мендересу, с просьбой вернуть Айя-Софии статус мечети. Саид Нурси говорил, что открытие Айя-Софии в статусе мечети обрадует весь исламский мир и даже часть христианских государств, ибо она вновь станет местом поклонения Всевышнему Творцу.

Как известно, у Саида Нурси было три завещания к правителям Турции:

1. Вернуть чтение азана на арабском языке (исполнено А. Мендересом).

2. Официальное печатание тафсиров Корана - книг "Рисале-и Нур" в Диянете Турции (исполнено Р.Т. Эрдоганом в 2014 г.).

3. Вернуть Айя-Софии статус мечети.

Как рассказывал один из близких учеников Саида Нурси - ныне покойный Саид Оздемир, чтобы предотвратить надвигающийся военный переворот в 1960 году, приближение которого явно ощущалось, Саид Нурси обратился к премьер-министру Аднану Мендересу с таким советом:

"К тебе приближается беда! Эту беду можно предотвратить двумя большими садака (даяниями):

1. Благодаря тому, что книги "Рисале-и Нур" способствуют сохранению имана (веры), они - словно большое садака: распространи (напечатай) их.

2. Открой Айя-Софию для поклонения верующим. Если ты сделаешь это, это спасет тебя".

Также известна фраза другого близкого ученика С. Нурси, также ныне покойного, Абдуллаха Йегина:

"Если Айя-София будет открыта для поклонения, ин ша Аллах, беды над Турцией исчезнут".

Как известно, в первую пятницу после завоевания Константинополя-Стамбула в 1453 году пятничная молитва была совершена в Айя-Софии, и с тех пор она была главной мечетью Османского халифата, являясь символом взятия города.

Пророк Мухаммед (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Константинополь обязательно будет завоеван, и насколько прекрасен тот амир (предводитель), и насколько прекрасно то войско, что завоюет его!»

Известно, что есть проклятие завоевателя Стамбула Султана Фатиха на тех, кто осмелится закрыть мечеть Айя-Софию. Повторное открытие Айя-Софии можно трактовать и как второе завоевание Стамбула, о чем сказано в некоторых хадисах.

После смерти Саида Нурси его ученики продолжили его дело и не раз обращались к властям Турции с просьбой вернуть Айя-Софии статус мечети.

12.12.2012 года ученики Саида Нурси (ныне покойные) были на встрече с Президентом Р. Т. Эрдоганом (на фото) и просили открыть Айя-Софию для поклонения, прочитав завещание Нурси.

Один из учеников Саида Нурси - Абдуллах Йегин, который был на этой встрече, рассказывал:

"Мы обратились к Эрдогану, вместе прочитали письмо нашего устаза. Он сказал:

"Не торопитесь, мы действуем в соответствии с общей обстановкой... Ин ша Аллах, это время придет. Даже если иностранцы не хотят этого, я лично пойду туда и встану во главе намаза".

ИН ША АЛЛАХ!..