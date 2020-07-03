Муфтият Казахстана на время пандемии изменил порядок совершения джаназа-намаза

ДУМ Казахстана опубликовало обращение к мусульманам страны с новыми правилами совершения погребальной молитвы (джаназа-намаза), приуроченные к условиям пандемии. Сообщается, что эти правила помогут сохранить здоровье и жизни верующих.

Теперь в джаназа-намазе может участвовать лишь один имам, число присутствующих родственников на похоронах так же сокращается: это члены семьи и близкие родственники, но не более 30 человек. Пожилым людям, людям со слабым здоровьем (вне зависимости от пола) и детям посещать церемонию не рекомендуется. Все, кто пришел, должны соблюдать социальную дистанцию в минимум 2 метра и санитарные нормы: носить маску и медицинские перчатки. Вся церемония молитвы и проповеди не должна занимать более 5 минут, после нее и погребения джамаат должен покинуть кладбище сразу же, не приближаясь друг к другу и не пожимая рук.

Муфтият подчеркивает требование к верующим, чтобы они были внимательными к своему здоровью, и в частности, чтобы они изолировались при первых признаках заболевания, не подвергая опасности других людей. В случае болезни им рекомендуется молиться дома, и не посещать мечеть.

«Уважаемый джамаат! Всемогущий Аллах предупреждает в Коране: «Не подвергайте себя опасности своими руками». Наша жизнь и здоровье – это аманат Всемогущего Аллаха. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в одном из своих наставлений строго запретил людям вредить себе или другим. Шариат заявляет о необходимости карантина, чтобы остановить распространение инфекционного заболевания, когда распространяются симптомы эпидемии. Поэтому долг каждого мусульманина – предотвращать распространение недуга. Уважаемые соотечественники! Если у вас кашель, лихорадка или затрудненное дыхание, мы советуем вам своевременно обратиться к врачу, а также не посещать общественные места и даже мечети, и молиться дома!», – сообщает ДУМ Казахстана.