Бывший вице-премьер дагестанского правительства обвиняется в убийстве учредителя «Черновика»

Следственный комитет РФ обвинил бывшего вице-премьера правительства Дагестана Шамиля Исаева в организации убийства учредителя газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова (на фото). Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии».

Обвинение в совершении убийства Камалова предъявлено местным жителям Мураду Шуайбову, Магомеду Хазамову и Магомеду Абигасанову.

По словам брата убитого, Магди Камалова, следствие считает, что Исаев несколько раз говорил Абигасанову, что надо «наказать», то есть убить Хаджимурада Камалова.

Однако он не согласен с версией следствия и считает, что обвиняемые не имеют отношения к убийству брата.

"Шамиль Исаев никак не мог заказывать убийство Хаджимурада Камалова Абигасанову. Он боялся Абигасанова. Как можно бояться человека, не доверять ему, а тут вдруг доверить ему убийство?! Это же довольно интимное дело", - заявил Камалов.

По его словам, следствие предположило, что мотив организации убийства брата Исаевым заключался в том, что тот своими публикациями мешал политической карьере чиновника: "Это насколько абсурдный мотив! По этому мотиву, наверно, огромная очередь должна быть заказчиков, которая могла заказать Хаджимурада. Исаев неуравновешенный, неуверенный в себе человек. Такое ощущение, что нашли слабое звено и хотят на него повесить".

Между тем, июне этого года дело об убийстве Хаджимурада Камалова было переквалифицировано с убийства (ст.105 УК) на посягательство на жизнь общественного деятеля (ст.277 УК), тем самым следствие признало, что убийство связано с его профессиональной деятельностью.

Напомним, что Хаджимурад Камалов был убит 15 декабря 2011 года. На него было совершено покушение у здания редакции "Черновика". Журналист скончался по дороге в больницу.