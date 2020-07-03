Слушание приговора убийце мусульман в Новой Зеландии начнется 24 августа

Слушание приговора австралийцу, обвиняемому в убийстве 51 верующего мусульманина в Новой Зеландии, назначено на 24 августа, сообщил суд в пятницу.

Ранее в этом году Брентон Таррант признал себя виновным по 51 обвинению в убийстве, 40 обвинениям в покушении на убийство и одному обвинению в совершении «террористического акта».

Судья Кэмерон Мандер сказал, что слушание, по оценкам, продлится три дня, но это займет столько времени, сколько необходимо.

Таррант находится под стражей в полиции с 15 марта 2019 года, когда его арестовали и обвинили в использовании полуавтоматического оружия для нападения на мусульман, посещающих пятничные молитвы в двух мечетях города Крайстчерч на Южном острове.

Атака транслировалась в прямом эфире на Facebook и была названа источником вдохновения для нескольких других атак, направленных против религиозных групп по всему миру.

Таррант планировал бороться с обвинениями, но в марте этого года признал свою вину.

Судья Мандер заявил, что будут приняты меры, позволяющие жертвам и членам их семей, которые в настоящее время находятся за границей и не могут приехать в Новую Зеландию, смотреть слушание удаленно.

Границы Новой Зеландии по-прежнему закрыты для иностранцев, и возвращающиеся новозеландцы должны оставаться в карантине в течение 14 дней, поскольку правительство стремится ограничить распространение пандемии коронавируса.

Срок содержания Тарранта был продлен, чтобы найти подходящую дату после того, как все ограничения COVID-19 были сняты.

Однако ожидание изменений в пограничном контроле, вероятно, приведет к очень длительному периоду задержки, сказал судья Мандер.

«Некоторые считают, что окончательность и закрытие (дела) являются лучшим средством для облегчения (боли) мусульманского сообщества», - сказал он.