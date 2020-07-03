ХАМАС ракетным залпом предостерег Израиль от аннексии Западного берега

Движение ХАМАС, управляющее сектором Газа, выпустило залп ракет в море в среду, в качестве предостережения Израиля от аннексии частей Западного берега, сообщили AFP источники в организации.

Запуск около 20 испытательных ракет с прибрежной палестинской территории состоялся, когда тысячи жителей города Газа ответили на призывы ХАМАС и вышли на уличные протесты.

На прошлой неделе группа заявила, что если Израиль продолжит аннексию, как предусмотрено в «мирном плане» США, это будет означать «объявление войны» против палестинцев.

Напомним, что коалиционное правительство Биньямина Нетаньяху определило 1 июля как дату, с которой оно может начать реализацию плана президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке.

Однако на сегодняшний день аннексия так и не началась.

Протестующие в Газе размахивали палестинскими флагами и плакатами, осуждающими Трампа, призывая ХАМАС поднять оружие против Израиля.

«Сопротивление должно быть восстановлено», - заявил AFP демонстрант Рафик Инаия.

Другие держали в руках плакаты с надписями «Нет аннексии» и «Палестинские жизни имеют значения» - отсылка на антирасистское движение американского происхождения, сообщили журналисты AFP.

Демонстрации также строились на оккупированном Израилем Западном берегу.

В древнем городе Иерихон в долине реки Иордан к небольшому числу протестующих палестинцев присоединились отставные левые израильские политики, в том числе Офир Пинес-Пас, бывший министр внутренних дел лейбористской партии.

«Мы хотим подтвердить нашу поддержку мира», - сказал он. «Нетаньяху и его аннексионный проект должны быть остановлены».