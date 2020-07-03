В Турции начался суд над убийцами Джамаля Хашакджи

В турецком суде начался процесс над 20 гражданами Саудовской Аравии, обвиняемыми в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашакджи.

Процесс начался в главном суде провинции Стамбул в 10:00 по местному времени в пятницу.

Напомним, что Хашакджи, 59-летний обозреватель газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года после того, как вошел в помещение, чтобы получить документы для своего планируемого брака.

Турецкие официальные лица говорят, что убийцы расчленили тело Хашакджи в консульстве, а его останки до сих пор не найдены.

В марте турецкие прокуроры предъявили обвинения 20 гражданам Саудовской Аравии в убийстве, включая двух бывших старших помощников наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана (МБС), фактического правителя королевства.

Согласно обвинительному заключению, бывший заместитель начальника разведки Саудовской Аравии Ахмад аль-Ассири обвиняется в создании группы и планировании убийства журналиста, который критиковал правительство Саудовской Аравии.

Бывший советник по СМИ Сауд аль-Кахтани обвиняется в подстрекательстве и руководстве операцией.

Другими подозреваемыми являются в основном саудовские офицеры, которые предположительно принимали участие в операции покушения. Турецкая прокуратура уже выдала ордера на арест подозреваемых.

Эндрю Гарднер, старший турецкий исследователь Amnesty International сказал, что ожидалось, что судебное разбирательство позволит пролить свет на новые доказательства, а также рассмотрит имеющиеся доказательства.

«Этот процесс и другие усилия турецких властей сыграли важную роль в том, чтобы держать убийство в центре внимания, не допуская, чтобы оно было забыто», - сказал Гарднер.

«Это судебное разбирательство не заменит международное расследование под руководством ООН. Надеюсь, оно станет еще одной ступенькой на пути к проведению такого расследования. И в этом смысле оно невероятно ценно», - добавил он.

Агнес Калламар, специальный докладчик ООН по внесудебным и произвольным казням, также нашла «достоверные доказательства» того, что МБС и другие высокопоставленные саудовские должностные лица ответственны за убийство. Ожидается, что Калламар будет также присутствовать на пятничном суде.

Правительство Саудовской Аравии назвало убийство «мошеннической операцией», неоднократно отрицая какое-либо участие в инциденте в течение нескольких недель.

Связи Анкары с Эр-Риядом оказались под напряжением после убийства журналиста, которого лично знал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган сказал, что убийство было заказано на «высшем уровне» правительства Саудовской Аравии.

В декабре суд в Саудовской Аравии, как сообщается, приговорил пять человек к смертной казни и трех к тюремному заключению за убийство после судебных процессов за закрытыми дверями.

По словам Гарднера из Amnesty, ключевой проблемой при расследовании убийства Хашогги было отсутствие сотрудничества со стороны властей Саудовской Аравии и отсутствие обвиняемых.

«И это действительно еще раз подчеркивает, насколько требуется международное расследование под руководством ООН. Для этого необходимо сотрудничество всех сторон с властями Турции и Саудовской Аравии, которые должны поделиться всеми собранными ими доказательствами», - сказал он.

В мае сын Хашакджи Салах сказал в своем заявлении, что его семья простила убийц своего отца.