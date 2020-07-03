Талибы не прекращают отношения с Аль-Каидой - Пентагон

Недавний отчет министерства обороны США указывает, что афганские талибы* продолжают поддерживать отношения с «Аль-Каидой», из-за чего администрация Трампа может пересмотреть свою сделку с вооруженным афганским движением. Об этом сообщает TRT World.

Пентагон опубликовал важный отчет перед уходом США из Афганистана в рамках соглашения США-Талибан, в котором говорится, что Талибан все еще поддерживает свои контакты с Аль-Каидой.

Доклад представляется пощечиной администрации Трампа, которая стремится вывести американские войска из раздираемой войной страны Центральной Азии перед критическими президентскими выборами в США в ноябре. Для Трампа этот вывод войск должен стать доказательством того, что он выполнил одно из своих предвыборных обещаний - положить конец бесконечным войнам.

В соответствии с соглашением между США и талибами, последние должны прекратить нападать на войска коалиции США и не оказывать поддержку таким группам, как «Аль-Каида».

«АКИС (Аль-Каида на Индийском субконтиненте) регулярно поддерживает отношения и сотрудничает с низовыми членами движения Талибан в их усилиях по подрыву афганского правительства и поддерживает постоянный интерес к нападению на силы США и западные цели в регионе», - говорится в отчете Пентагона, подготовленный для Конгресса США.

«Несмотря на недавний прогресс в мирном процессе, AКИС поддерживает тесные связи с талибами в Афганистане, вероятно, для защиты и обучения» - добавляет отчет.

В последние месяцы между администрацией Трампа и вооруженными силами США возникли противоречия по ряду вопросов, начиная от реакции на протесты и кончая политикой Сирии и соглашением с талибами.

Военные против Трампа

Недавние оценки Пентагона показывают четкие различия между администрацией Трампа и вооруженными силами США, считают эксперты по афганскому конфликту.

«Пентагон и оборонное ведомство США не хотят иметь дело с талибами. Они не хотят покидать Афганистан. Оставить Афганистан в результате мирных переговоров - в значительной степени проект Трампа», - сказал Камаль Алам, военный эксперт по истории Ближнего Востока и конфликтам в Центральной Азии.

Алам также находит связь между недавним докладом Пентагона, в котором талибов обвиняют в продолжении союзничества с Аль-Каидой, и недавно обнародованной информацией о том, что Россия якобы предлагала награды талибам за убийство солдат США в Афганистане.

«Это также не совпадение, что оба доклада выходят именно в это время, чтобы оказать давление на Трампа и побудить его отменить мирные переговоры с талибами и продлить пребывание американских военных в Афганистане», - анализирует Алам.

«Фактически, вчера в Конгрессе США состоялось слушание, на котором говорилось, что любой вывод войск из Афганистана должен быть отложен. «Мы должны помнить, что русские и талибы работают вместе, - такова была главная линия», - сказал Алам.

По словам Алама в США растет раскол относительно вывода войск из Афганистана. Трамп и его союзники считают, что афганская война была самой длинной и расточительной американской войной, и ее пора заканчивать.

«Однако в военном ведомстве США с этим не согласны. Высшие генералы США хотят продолжить войну. Это не секрет», - говорит Алам.

«Я чувствую, что военные могут победить, потому что кажется Трамп подвергается большому давлению со всех сторон. Он все еще будет пытаться победить, но, учитывая коронавирус, Black Lives Matter и все остальное давление на Трампа, я не вижу, как он мог победить», - добавляет Алам.

В последние месяцы, с момента заключения соглашения между США и талибами в марте, различные официальные голоса США все чаще высказывают противоречивые взгляды на действия талибов в борьбе с терроризмом.

«Один человек говорит, что талибы помогают бороться с терроризмом, а другой говорит, что у талибов есть связи с Аль-Каидой. В Вашингтоне нет единого мнения по этому вопросу», - говорит аналитик.

Но сами талибы отрицают как какую-либо причастность к российской программе щедрости, так и нападения на войска США.

Конкретного ответа талибов на недавний доклад Пентагона пока еще не было. Тем не менее начале июня группа упрекнула предыдущий документ ООН, в котором также утверждалось, что талибы имеют связи с Аль-Каидой.

«Талибан» регулярно консультировался с «Аль-Каидой» во время переговоров с США и предлагал гарантии того, что он будет соблюдать их исторические связи. «Аль-Каида» положительно отреагировала на соглашение, заявив, что отмечают его как победу дела талибов», - говорится в докладе ООН.

Алам уверен, что «у них есть связи». Однако он по-прежнему не уверен, являются ли они сильными.

«Талибан - это чисто афганское движение, не имеющее интереса за пределами своих границ, в то время как Аль-Каида является международной организацией [с глобальными устремлениями]», - заключает он.

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