Турецкий суд в течение 15 дней огласит решение об Айя-Софии

Государственный совет Турции заслушал аргументы обеих сторон о превращении Айя-Софии в мечеть и объявит свое окончательное решение в течение 15 дней.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил восстановить статус Айя-Софии в качестве мечети.

Решение правительства превратить мечеть в музей было принято в 1934 году в первые годы существования современного светского турецкого государства, основанного Мустафой Кемалем Ататюрком.

Дело, рассмотренное в четверг, исследует законность этого обращения.

Юрист группы, стремящийся превратить здание обратно в мечеть, утверждал, что здание было личной собственностью османского султана Мехмета II, покорившего Стамбул, которую он превратил в вакф. Правительство не может отнять вакфы. Юрист настаивает на отмене решения Совета министров 1934 года, которое превратило его в музей.

Между тем государственный прокурор заявил, что решение 1934 года было законным.

По его словам, он рекомендовал отклонить запрос группы, утверждая, что решение о восстановлении исламского наследия Айя-Софии принимается правительством.

«Внутреннее дело»

Между тем Турция раскритиковала высказывания госсекретаря США Майка Помпео о статусе Айя-Софии.

В заявлении, опубликованном в среду, официальный представитель МИД Турции Хами Аксой сказал: «Мы удивлены пресс-релизом Государственного департамента США о статусе Айя-Софии».

В заявлении говорится, что Турция защищает все свои культурные ценности, включая Айя-Софию, без какой-либо дискриминации, в рамках «традиции терпимости в нашей культуре и истории».

«Айя-София является собственностью Турции, как и все наши культурные ценности, расположенные на нашей земле», - говорится в заявлении.

Местные СМИ сообщают, что правительство рассматривает возможность оставить Айя-Софию открытой для туристов, даже если она будет превращена в мечеть.