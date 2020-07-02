Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от COVID-19. Об этом в своем Twitter сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

«У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат. Согласно рекомендациям врачей Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе», — говорится в сообщении.

Напомним, что сообщения о заболевании Назарбаева коронавирусом появились 18 июня. Кроме него, COVID-19 был диагностирован у других казахстанских чиновников. Среди них оказались пресс-секретарь нынешнего главы государства Касым-Жомарта Токаева Берик Уали, депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Бекболат Тлеухан, спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин и уже бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов, акимы Семея, Туркестана, Алматинской и Костанайской областей.

Всего на утро 2 июля в Казахстане зарегистрированы 42 574 случая коронавирусной инфекции, 14 415 человек выздоровели, 188 умерли. Начиная с 5 июля в республике будет повторно введен строгий двухнедельный карантин. За счет него власти планируют сдержать распространение COVID-19.