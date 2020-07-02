Эрдоган закрыл элитный консервативный университет Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился закрыть частный университет в Стамбуле, связанный с бывшим премьер-министром и политическим конкурентом Ахметом Давутоглу, согласно указу, опубликованному во вторник.

В президентском указе, подписанном Эрдоганом в понедельник, но опубликованном на следующий день, говорится, что «разрешение Стамбульского университета Шехир на проведение любых мероприятий было отозвано». Университет был основан в 2008 году Фондом наук и искусств (BISAV), в число учредителей которого входил Давутоглу, но университет попал в центр скандала после того, как Давутоглу покинул правящую Партию справедливости и развития Эрдогана (ПСР) в сентябре.

Университет был некогда маяком для консерваторов, которые надеялись, что он поможет им нарушить традицию секулярных учебных заведений, доминирующих в современной Турецкой Республике.

Сам Эрдоган выступил с речью на церемонии открытия университета в 2010 году, через два года после его основания, заявив о своей поддержке Шехира, который пытался стать научной организацией, пользующейся уважением на международном уровне.

На церемонии Эрдоган фотографировался с улыбающимся Давутоглу, профессором и тогдашним министром иностранных дел.

Тем не менее, эти двое постепенно поссорились из-за множества проблем, и Давутоглу, который стал премьер-министром в августе 2014 года, был вынужден уйти в отставку в мае 2016 года.

Университет Шехир участвовал в многолетней судебной тяжбе за ценную землю, которой он владеет.

В ноябре 2019 года стамбульский суд вынес решение в пользу Halkbank в иске по ссуде, которую государственный банк дал университету, и которая была обеспечена залогом в виде одного из университетских кампусов в Стамбуле.

В октябре 2019 года, через месяц после ухода Давутоглу из ПСР, Halkbank объявил обеспечение кредита ничего не стоящим, на основании административного приостановления, и приступил к замораживанию счетов университета.

Несмотря на миллионные доходы, университет оказался не в состоянии ни выплачивать зарплату своим профессорам, ни совершать финансовые операции, необходимые для получения стипендий тысяч студентов.

Сроки замораживания активов, вскоре после того, как Давутоглу вышел из ПСР, привели к предположению, что действие было политически мотивированным, а государственный Halkbank действовал по поручению правительства.

Также в ноябре Государственный совет, высший административный суд страны, вынес окончательное решение о том, что оспариваемая земля должна быть возвращена правительству, поскольку она была предоставлена университету ненадлежащим образом.

В том же месяце Давутоглу осудил правительство за политизацию всего процесса и сравнил его усилия с военным переворотом, который сверг предыдущее правительство в 1990-х годах.

Halkbank опроверг все обвинения Давутоглу в заявлении для СМИ.

Он сказал, что все действия были обоснованы, потому что университет не смог вернуть свои долги.

В декабре контроль над университетом был передан из BISAV в Университет Мармара, государственный институт также в Стамбуле.

Затем турецкое государство взяло под свой контроль BISAV в январе, установив трех доверенных лиц для управления фондом.

Давутоглу во вторник раскритиковал Эрдогана "за то, что он предъявлял претензии к университету, которые, как он хорошо знает, не соответствуют действительности".

Бывший премьер-министр назвал указ «актом политической мести», который затронет тысячи студентов.

«Это удар по одному из лучших учебных заведений Турции, или, точнее, по будущему Турции, мечте молодых людей и системе образования Турции в целом», - сказал Давутоглу.

Но правительственные источники обвиняют Давутоглу в том, что он использовал университет для собственной политической программы.

«Это коммерческий вопрос. Университет не очень заботился о своих долгах, потому что они думали, что его поддержит Давутоглу», - сказал источник, имеющий тесные связи с турецким правительством.

«В конце концов банк всегда просит вернуть свои деньги. Теперь он (Давутоглу) представляет эту картину, как будто она политическая».

В общем, скорее всего обе стороны действительно правы с формальной точки зрения. Однако, что в итоге мы имеем? Расколотые консервативные мусульманские силы Турции радуют своим раздором кемалистов и секуляристов. Но если раздоры в общем то столь же типичны и для самих секуляристов, то настоящей трагедией в данном случае является исчезновение научного консервативного института, задача которого заключалась в воспитании консервативных элит в пику секуляристам. В конце концов Эрдоган уйдет, как ушел Давутоглу, а институты должны оставаться и продолжать свое дело. Увы, похоже турецкие консерваторы сами прилагают усилия к уничтожению своего будущего.