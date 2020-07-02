Ближний Восток приближается к "решающему моменту" пандемии - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что Ближний Восток подошел к своему решающему моменту в борьбе с коронавирусом, причем случаи заболевания сейчас повсеместно растут, поскольку страны ослабляют карантинные меры.

ВОЗ сообщила в среду, что в общем было зарегистрировано более миллиона случаев Covid-19 в 22 странах, которые образуют регион Восточного Средиземноморья — так ВОЗ называет большую территорию от Марокко до Пакистана.

«Мы находимся на критическом уровне в нашем регионе», - заявил глава ВОЗ по Ближнему Востоку Ахмад аль-Манзари на онлайн-пресс-конференции.

Более 80 процентов всех смертей в регионе было зарегистрировано всего в пяти странах: Египте, Иране, Ираке, Пакистане и Саудовской Аравии, что аль-Манзари назвал «важной вехой».

«Количество случаев, зарегистрированных только в июне, превышает общее количество случаев, зарегистрированных в течение четырех месяцев после первого выявленного случая в регионе 29 января», - сказал он.

Иран, который изо всех сил пытается сдержать самую смертоносную вспышку на Ближнем Востоке, в понедельник зарегистрировал самое большое число смертельных случаев от COVID-19 за один день - 162 погибших. В целом на сегодняшний день отмечены 230 211 случаев инфекции и 10 958 случаев смерти.

В соседнем Ираке власти отказались от введения строгих карантинных мер, даже несмотря на то, что больницы по всей стране, измученной годами войны, уже переполнены.

Саудовская Аравия, которая решила провести «ограниченный» хадж в этом году на фоне пандемии, стала наиболее пострадавшей страной в регионе Персидского залива. В ней выявлены более 194 225 случаев заражения и 1700 смертей.

Аль-Манзари объяснил увеличение выявленных случаев дополнительным тестированием и снятием в последние недели ограничений, введенных для борьбы с распространением вируса.

Он призвал людей проявлять «осторожность и бдительность», несмотря на ослабление карантина, и соблюдать протоколы, рекомендованные органами здравоохранения.

«Ослабление карантина не означает ослабления реакции или ослабления социальных обязанностей», - сказал Манзари, добавив, что существует риск, что количество больных увеличится по мере открытия общественных мест «даже в тех странах, где ситуация сейчас стабилизируется».

Он призвал к глобальной солидарности перед лицом пандемии и сказал, что страны должны «укреплять» свои системы здравоохранения.

Другие должностные лица ВОЗ, участвовавшие в совещании, заявили, что правительствам стран Ближнего Востока необходимо приложить больше усилий для подготовки коек в отделениях интенсивной терапии и неотложной помощи.