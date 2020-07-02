Майк Помпео призвал Турцию не менять статус Айя-Софии

Госсекретарь США Майк Помпео в среду призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не превращать музей Айя-София в мечеть и заявил, что одна из самых ярких достопримечательностей Стамбула должна оставаться открытой для всех.

Напомним, что именно сегодня, 2 июля, Государственный совет Турции должен вынести решение о возвращении Айя-Софии статуса мечети*. Этот вопрос уже вызвал разногласие в отношениях Турции и Греции.

«Мы призываем правительство Турции и впредь сохранять Айя-Софию в качестве музея, как образец своей приверженности уважению религиозных традиций и разнообразной истории, внесших свой вклад в Турецкую Республику, и обеспечить ее доступность для всех» - сказал Помпео.

«США рассматривают изменение в статусе Айя-Софии как уменьшение наследия этого замечательного здания и его непревзойденной способности - столь редкой в ​​современном мире - служить человечеству как столь необходимый мост между людьми разной веры, традиции и культуры» - сказал он в заявлении.

Турция заявила, что была «ошеломлена» замечаниями Помпео.

«Каждый волен выражать свое мнение», - заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

«В то же время никто не имеет права говорить о наших суверенных правах в виде предупреждения», - сказал он.

Помпео - протестант-евангелист, который часто говорит о правах религиозных меньшинств - сказал, что США надеются поддерживать диалог с Турцией по поводу сохранения религиозных и культурных объектов.

Между тем многие наблюдатели отметили, что такие заявления Помпео лишь способны еще больше подвигнуть Эрдогана поступить ровном образом наоборот. Так что в итоге, Помпео и греки могут посодействовать возвращению статуса мечети Айя-Софии.

* на данный момент прокурор Госсовета заявил, что решение в 1934 году было принято в рамках закона, а потому следует отказать в пересмотре этого дела. Преобразование Айя-Софии в мечеть возможно при принятии обратного решения кабинетом министров, т.е. вопрос находится на усмотрении президента.