Египет открывает аэропорты и зовет туристов к пирамидам

Египет в среду возобновил международные авиарейсы и вновь открыл основные туристические достопримечательности, в том числе Великие пирамиды в Гизе, после трехмесячного карантина из-за пандемии коронавируса.

Страна закрыла свои аэропорты для регулярных международных рейсов, а также известные исторические места в середине марта, когда правительство стремилось обуздать распространение вируса.

Это привело к тому, что туристическая индустрия, на которую, по словам правительства, приходится 5% экономического производства, но которая, по мнению аналитиков, может достигнуть 15%, при наличии рабочих мест и инвестиций, практически остановилась.

По словам свидетелей, на которых ссылается агентство Reuters, в первый день посетителей в Гизе было немного, и они добавили, что на обычно переполненном месте они видели лишь несколько человек.

«Это красивое место, именно здесь мы видим символ Египта, и именно поэтому мы приезжаем сюда», - сказал турист Равалонандрасана Морис.

Между тем, в среду из международного аэропорта Каира вылетело 16 рейсов, сообщил министр авиации. Утром два терминала прибытия были пусты, но на экране были видны четыре запланированных рейса из Тулузы, Кувейта, Туниса и Аммана.

Министр туризма и древностей Халед аль-Анани сказал, что в среду утром в аэропорты Южного Синая и курортов на Красном море прибыли два чартерных рейса с туристами из Украины.

Этим провинциям вдоль побережья Красного моря, а также провинции Марса Матрух на Средиземном море было разрешено вновь открыться, так как в них отмечено наименьшее количество случаев коронавируса.

Всего же министерство здравоохранения зарегистрировало 68 311 случаев заболевания коронавирусом и 2 953 случая смерти.