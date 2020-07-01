ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам замученного дагестанца

Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу родственников жителя Дагестана Марата Сатыбалова, умершего после избиения в отделе полиции. Суд обязал российские власти выплатить родственникам жертвы 98 тысяч евро. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии.

Инцидент произошёл 2 мая 2010 года, когда Сатыбалова и двух его друзей доставили в РОВД недалеко от деревни Дылым из-за того, что они носят длинные бороды, – полицейские заподозрили в них «ваххабитов». Там Сатыбалова избивали ногами и прикладами от автоматов, при этом пытки полицейские снимали на камеру мобильного телефона.

На следующий день задержанных отпустили, заставив заплатить административный штраф в 500 рублей. По словам родственников Сатыбалова, он еле дошёл до дома, его голова и тело были покрыты множественными гематомами, часть бороды была вырвана, к тому же он не мог нормально дышать. В Хасавюртовской больнице при этом у него никаких травм не обнаружили.

Спустя трое суток Сатыбалова вторично отвезли в больницу, где уже сделали неотложную операцию. По словам врачей, пострадавший потерял много крови из-за внутреннего кровотечения после избиения, у него были проколоты лёгкие, сломаны рёбра, повреждены сердце и артерии, перестали работать почки. 7 мая Сатыбалов умер в больнице.

ЕСПЧ признал, что в отношении погибшего были нарушены сразу три статьи Европейской конвенции по правам человека – право на жизнь, право на свободу от пыток и право на личную неприкосновенность. Суд постановил выплатить компенсацию жене Сатыбалова, его матери и сестре. Их интересы представлял Проект "Правовая инициатива".