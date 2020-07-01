ОАЭ установили "полный суверенитет" над островом Сокотра

Йеменский чиновник из правительства Абдур-Рабба Мансура Хади заявил 28 июня, что мухафаза архипелага Сокотра стала объектом «полного эмиратовского суверенитета».

В своем твиттере советник министра информации Мухтар аль-Рахби заявил, что ОАЭ намерены в ближайшие годы отделить провинцию от Йемена и создать военные базы под предлогом «защиты ее от Катара и Турции».

Он также обвинил Эмираты в «стремлении получить полный контроль над воздушными и морскими доменами архипелага, конфискации его природных ресурсов и передаче необходимых растений, минералов и драгоценных камней в Абу-Даби».

Пока что не прозвучало никаких комментариев от ОАЭ относительно обвинений со стороны Аль-Рахби.

19 июня поддерживаемый ОАЭ Южный переходный совет (ЮПС) захватил город Хадибо, столицу Сокотры, после сражения с войсками Хади.

Сокотра - самый большой остров архипелага, который состоит из шести островов и расположен в стратегическом месте в Индийском океане, у побережья Африканского Рога, недалеко от Аденского залива.

Правительство Хади обвиняет ОАЭ в поддержке сепаратистского ЮПС для удовлетворения своих амбиций в стране. Абу-Даби всегда отрицал эти обвинения.