Турция отозвала вето с планов НАТО по обороне Восточной Европы

Официальные лица НАТО заявили, что во вторник был утвержден новый план обороны Польши и стран Балтии после того, как союзники достигли компромисса с Турцией, которая ранее наложила на него вето.

Эта сделка стала прорывом после нескольких месяцев переговоров о требовании Турции получить больше поддержки в ее борьбе против террористов РПК в Сирии, прежде чем она позволила плану вступить в силу.

Лидеры НАТО согласились с планом на саммите в декабре, но Анкара до сих пор не позволяла ему войти в силу.

Планы обороны НАТО засекречены, но литовские официальные лица неоднократно заявляли, что они стремятся укрепить противовоздушную оборону и ускорить развертывание союзных сил в случае кризиса.

Дипломатический источник НАТО в Брюсселе и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщили AFP, что планы были одобрены, но не дали каких-либо дальнейших подробностей.

«Вопрос решен, и планы утверждены», - сказал Линкявичюс AFP.

«Турция действовала конструктивно, решительно отстаивая свои интересы, как и всегда, и ее действия никогда не были направлены против стран Балтии. Мы не должны драматизировать это, результат положительный, и мы приветствуем его», - сказал он.

Напомним, что Анкара использовала свое право вето, потому что она хотела, чтобы НАТО признало сирийские Отряды народной самообороны (ОНС, YPG) террористами. Это требование, кстати, НАТО пока так и не выполнило.

В частности, конфликт привел к ссоре между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его французским коллегой Эммануэлем Макроном на саммите в декабре.

НАТО утвердило свой первый план обороны для стран Балтии и Польши еще в 2010 году, но военный альянс стремится к постоянному обновлению планов, особенно после того, как Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году.

Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, который сейчас работает в аналитическом центре CEPA в Вашингтоне, сказал, что сделка является ключом к "эффективному сдерживанию" на фоне напряженности в отношениях с Россией.